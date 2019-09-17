Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин назвал своего одноклубника Павла Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории.
"На первое место поставлю Андрея Аршавина. На второе — Романа Широкова, на третье — Павла Мамаева, потому что я с ним тренировался, видел, как он работает. Я вдохновлен его работой, игрой, стилем, тем, как он думает. В четверку еще добавил бы Александра Головина.
Лучший тренер? Гвардиола, потому что он практикует комбинационный футбол. Он его эволюционирует по ходу своей тренерской деятельности. У него уже не обычная «тика-така». В Англии и Германии он всегда ее как-то видоизменял. Мне это очень нравится", — цитирует Уткина РФС.
Даниил Уткин включил Мамаева в тройку лучших российских футболистов
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