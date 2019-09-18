» » Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной

Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной

Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано поблагодарил руководство своего бывшего клуба за вмешательство в ситуацию с известным фанатом ЦСКА Андреем Малосоловым, назвавшим его обезъяной.

— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.

— Журналист утверждает, что это "поведенческая оценка и реакция на инцидент". Вы считаете, "обезьяна" в данном контексте — расизм?

— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Адриано Спартак ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сергей Матвеев: швейцарцы быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола
Названа зарплата Кокорина в "Зените" 8
Четырех фанатов "Локомотива" не пустили в Германию на матч с "Байером"
Гончаренко рассказал о череде травм в ЦСКА
Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной 1
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
Ильзат Ахметов: мы молодые футболисты, хотим расти и играть на самом высоком уровне
Адриано: я болельщик "Спартака"! Всегда смотрю игры на ютубе, в курсе жизни клуба 8
Виктор Гончаренко: сложно сравнить "Лудогорец" с командой из РПЛ 2
"Ахмат" подаст апелляцию на дисквалификацию Антона Швеца 1
Роман Зобнин: ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с "Уралом" 14
Джанни Инфантино: борьба Риксена с болезнью останется в памяти, и не только в футбольном мире
Андрей Канчельскис: жалко Риксена, молодой парень, Трагедия…
Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим королем России 8
"Мордовия" не получала извещений "Ростова" о готовности оплатить аренду "Мордовия-Арены"
Президент "Ростова" готов оплатить проведение матча с "Мордовией" на стадионе "Мордовия Арена" 1
"Локомотив" вырвал ничью с "Байером" в Юношеской лиге УЕФА 4
Старридж может получить еще одну дисквалификацию за ставки
Нойер рассматривает завершение карьеры в сборной Германии после Евро-2020
Хави назвал трёх фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов 1
Игрок "Тамбова" Чуперка получил три матча дисквалификации за оскорбление арбитра 2
ЦСКА оштрафован на 95 тыс. рублей, Карпин - на 30 тыс. рублей 1
Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет в матче с "Байером" 1
В ДНР рассказали, что нужно сделать для возвращения футбола на "Донбасс Арену" 4
Павел Погребняк: Риксен был хорошим игроком и отличным человеком
Полузащитник "Шахтёра" рассказал о дедовщине в украинском футболе
Александр Кокорин принял участие в съёмках для "Зенита"
Гендиректор "КАМАЗа" рассказал, как идут продажи билетов на игру со "Спартаком" 3
Александр Горшков: Риксен запомнился своим бойцовским характером и профессионализмом 1
Он боролся до самого конца. Умер Фернандо Риксен 3
Все новости