Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано поблагодарил руководство своего бывшего клуба за вмешательство в ситуацию с известным фанатом ЦСКА Андреем Малосоловым, назвавшим его обезъяной.
— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.
— Журналист утверждает, что это "поведенческая оценка и реакция на инцидент". Вы считаете, "обезьяна" в данном контексте — расизм?
— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию.
Sport24
Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»