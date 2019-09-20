Когда Спокуха вызывает тревогу. Оценки матча "Уфа"-"Спартак"

У Николая Рассказова сезон не задался с самого начала. В Уфе спартаковский защитник достиг дна. Хотя дно ли это?Как бывший спартаковец, голкипер "Уфы" по умолчанию был заряжен на матч. Особая мотивация, свои трибуны, сверхнадежная игра защитников сделали для Беленова встречу с красно-белыми "сухой". Но не все подчищали Табидзе и Ко. В добавленное время вратарь уфимцев сам совершил такой сэйв, который стал одним из самых важных в победе команды Вадима Евсеева.От фланговых защитников "Уфы" в матче против "Спартака" зависело как минимум все. Ведь самые опасные спартаковцы - Бакаев и Шюррле - по задумке (хотя слова "мысль", "думы" и "план" к тренерскому штабу красно-белых не подходят) Олега Кононова - располагались изначально на краях. Но и Сухов, и Круговой грамотно оттесняли соперников к боковой линии. Вместе с немцем Сухов за компанию "съел" и Айртона, чей силовой дриблинг не приносил ему хлопот. А когда Круговой стал часто появляться у штрафной площади "Спартака" было ясно, что Бакаев его не тревожит ни капли.Когда спартаковцы, как сквозняк в незакрытое окно, протискивались в штрафную "Уфы", там их останавливала тройка центральных защитников хозяев. Пуцко могучим подкатом в первом тайме прервал красивый проход Шюррле, Никитин закрыл "второй" этаж для Жиго, а Табидзе не дал пробить Понсе, когда тот оказался с мячом на линии вратарской. Джемал мог в концовке играть надежнее, но его посадил на желтую Ларссон и сбил агрессивность. На нынешний "Спартак" все равно хватило.Интересно, как вчера воспитанник "Краснодара" Даниил Фомин наблюдал за унижением "быков" в Швейцарии. Интересно, что сказал Сергей Галицкий своей селекционной службе, которая упустила такого игрока в "Уфу". Фомин прямо сейчас - один из лучших центральных полузащитников в РПЛ, способный пахать весь матч от и до. А если Даниил оступался, то на помощь спешил Карп. Молдавский хавбек (кстати, все ли знают, за какую сборную выступает Карп) закрыл и Тиля, и Зобнина, и Гулиева. Центр поля принадлежал именно Карпу. Такой уровень партнеров не поддержал Емельянов, поэтому и был заменен первым в линии полузащиты.Еще один экс-спартаковец сделал единственный гол в матче. Именно прострел Кротова решил перевести в свои ворота Рассказов. Недолго, но качественно напрягал Кутепова и Жиго. Если бы Тилль Кротову помогал лучше, то КПД напов "Уфы" был гораздо выше.От Бизяка требовалось оттащить игру от штрафной "Уфы". Форвард за почти полчаса только 13 раз коснулся мяча - понятно, что задачу свою не выполнил.А не было по воротам "Спартака" ни одного удара в створ. Следовательно, и работы у Максименко было, как у шиномонтажки в новогоднюю ночь. Изредка шальной удар летел в сторону спартаковских ворот, но Максименко все контролировал. С прицельным выстрелом Рассказова не справился бы и лучший голкипер в мире.Матч в Ростове, когда Рассказов подарил команде Карпина ничью, не стал худшим в сезоне Спокухи. В Уфе с ним случились помутнение, кошмар, жуть. Как игрок команды, претендующей на чемпионство, может так выносить мяч из штрафной, что тот залетает в сетку? Ответ стоит спросить у Томаса Цорна, который при всех своих перелетах/переговорах/трансферах оставил на правом фланге Рассказова, который полгода не в состоянии набрать форму, и ветерана Ещенко, который не вытаскивает 2 матча в неделю. На противоположной бровке Айртон со своей бразильской техникой потерялся на искусственном уфимском газоне. Будто подхватив вирус Мирзова, Айртон опускал голову и бежал вперед, не глядя на партнеров. Ничего в атаке и упущенный прострел Кротова в обороне.Зобнин капитанские обязанности применил только раз, когда перед выходом на поле в подтрибунном помещении поговорил с арбитром Алексеем Сухим. После "Спартаком" командовал Жиго. Он яростно кричал на Айртона, когда тот "привозил". Он подгонял Гулиева бежать в атаку. Жиго руководил действиями Кутепова, который после долгого простоя сыграл не очень ровно, но и без грубых ошибок.Гулиев так и не нашел сцепление с уфимским газоном. Первый угловой "Спартака" - у Аяза поехала нога, и "Уфа" убежала в контру. Корнер в конце первого тайма - та же история. И не в газоне одном дело, другие же как-то справлялись. Гулиев бесконечно обрезал и тормозил выпады "Спартака". Непонятно, как при Крале и, самое главное, Умярове, можно допустить Гулиева в основе. На Зобнина в матче с "Уфой", которая обороняется всей командой, легли и функции диспетчера. Но Роман способен только разрушать, созиданию пока не обучен.Голландец стал лидером в матче по количеству успешных обводок (4). Вот в принципе и все, что можно сказать об игре Тиля. Шюррле запомнился тем, что бежал на Беленова, когда до того защитники "Уфы" доводили мяч. А Бакаев с опущенной головой в чужой штрафной - это уже мейнстрим. Химия этой тройки после перерыва на сборные превратилась в пустоту. Не тянут ни командно, ни индивидуально. Отсюда и нули в графе "Забитые мячи".Игра Понсе в матче с "Уфой" показала, как "Спартаку" необходим качественный центральный нападающий, как, например, Зе Луиш или Луис Адриано. Человек, который способен зацепиться за мяч, подержать его, дождаться партнеров. Понсе пока способен делать только скидки, на которые слабо откликались Шюррле и Тиль, но это уже их проблемы.Наверно, для дорогого приобретения Крал сыграл не очень впечатляюще. Но на фоне Гулиева чех добавил мобильности опорной зоне. А вот Ларссон скорость не увеличил, почти не прессингуя того же Беленова, когда в концовке надо было давить на Беленова. Мельгарехо записал на свой счет еще один загубленный стопроцентный момент.