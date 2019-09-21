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Йордан Осорио: я выбрал "Зенит", потому что это большой клуб

Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, почему он решил перейти именно в клуб из Санкт-Петербурга.
фото: официальный сайт ФК "Зенит"
"Я выбрал "Зенит", потому что это большой клуб, и я понимал, что здесь у меня будет возможность для профессионального роста. Играя за "Зенит", можно участвовать в больших турнирах и реализовать себя. Еще один фактор: я знал, что в команде много футболистов из Южной Америки. Это важно для более быстрой интеграции в команду", — цитирует игрока "Спорт день за днем".


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Теги: Осорио Зенит
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