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Эльдор Шомуродов: Еременко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
фото: официальный сайт ФК "Ростов"
"Каково это — чувствовать себя лучшим нападающим лиги? На самом деле хорошо. Мне комфортно в команде, это заслуга всех ребят. Что касается того, что Роман Еременко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон, то я всегда стараюсь забивать, в каждом матче. Если команда продолжит в том же духе, всё получится", — приводит слова Шомуродова Sport24.


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Теги: Ростов Шомуродов Еременко
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