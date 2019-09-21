Эльдор Шомуродов: Еременко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
фото: официальный сайт ФК "Ростов"
"Каково это — чувствовать себя лучшим нападающим лиги? На самом деле хорошо. Мне комфортно в команде, это заслуга всех ребят. Что касается того, что Роман Еременко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон, то я всегда стараюсь забивать, в каждом матче. Если команда продолжит в том же духе, всё получится", — приводит слова Шомуродова Sport24.
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