"Мы сейчас тестируем Кокорина. Он начнет работать индивидуально. Когда он сможет играть в общей группе, тогда будет тренироваться со всеми. Мы не знали, что возможен отказ по регистрации. Поэтому у меня и была такая негативная реакция.
У Кокорина есть предложения из-за рубежа, был вариант, чтобы он получал игровую практику за границей до зимы. Но выезжать он не может.
На Кокорина рассчитываю. Конечно, жалко и обидно, когда человек теряет почти два года. Я уже сто раз говорил, скажу еще раз. Его никто не защищает и не оправдывает, но что касается отбытия наказания, то он с чистой совестью все искупил.
Условия контракта Кокорина были взаимосвязаны с решением РФС. Одно дело, когда футболист может играть, другое — когда только тренироваться. Я не критикую РФС, не критикую власть — я далек от политики. Я выражаю свое мнение. Мне понятно, что законы пишут для людей. Но два года без футбола — очень много для игрока. Игрок нужен нам и нужен сборной.
Эту ситуацию никто не мог предусмотреть. Все индивидуально. Я не влияю на принятие решения. Но если ситуация была, то надо предусмотреть это. Это форс-мажор. Я придерживаюсь того решения, которое было озвучено. Моя работа — тренировать. Но мнение я высказывать могу", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: у Кокорина есть предложения из-за рубежа
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как клуб планирует помогать возобновлять карьеру нападающему Александру Кокорину.
Фото: "Спорт день за днем"
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