«Рубин» смог переплюнуть «Спартак», хотя это было не так просто. Сборная неудачников 10-го тура

Игроки «Динамо», в котором, похоже, очень хотят отправить своего тренера в отставку, расплющенный «Рубин», готовый нырнуть в ФНЛ, и блуждающий форвард Рассказов.Пропустил восемь мячей (просто три из них не засчитали), среди которых были и те, что легли на совесть вратаря. Например, в случае с первым голом Дюпин ошибся на выходе. После этого команда Шаронова сопротивляться бросила.Забил победный мяч в свои ворота. Вообще-то он шёл на дубль, но предательски помешала штанга. Главный мем прошедших выходных.



Виталий Шахов, «Оренбург»



Привёз необязательный (сказано мягко) пенальти, после которого «Локомотив» получил решающее преимущество. Когда забивал Баринов, опустился слишком низко, остановился и любовался набегающим соперником. В эпизоде с третьим голом мешал не Эдеру, по которому действовал на стандарте, а своему вратарю.



Константин Плиев, «Рубин»



Выбор невероятно сложный: кто сыграл против «Зенита» хуже из пары центральных – Плиев или Уремович? Мы остановимся на первом, хотя конечной истины в этой дилемме нет, оба заслужили места на дне.



Константин Рауш, «Динамо»



Победную голевую атаку «Сочи» левый защитник москвичей начал стильной передачей вникуда, а затем решил не возвращаться в свою зону и попастись перед штрафной.



