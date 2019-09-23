«Рубин» смог переплюнуть «Спартак», хотя это было не так просто. Сборная неудачников 10-го тура

Юрий Дюпин, «Рубин»
Пропустил восемь мячей (просто три из них не засчитали), среди которых были и те, что легли на совесть вратаря. Например, в случае с первым голом Дюпин ошибся на выходе. После этого команда Шаронова сопротивляться бросила.
Николай Рассказов, «Спартак»
Забил победный мяч в свои ворота. Вообще-то он шёл на дубль, но предательски помешала штанга. Главный мем прошедших выходных.
Виталий Шахов, «Оренбург»
Привёз необязательный (сказано мягко) пенальти, после которого «Локомотив» получил решающее преимущество. Когда забивал Баринов, опустился слишком низко, остановился и любовался набегающим соперником. В эпизоде с третьим голом мешал не Эдеру, по которому действовал на стандарте, а своему вратарю.
Константин Плиев, «Рубин»
Выбор невероятно сложный: кто сыграл против «Зенита» хуже из пары центральных – Плиев или Уремович? Мы остановимся на первом, хотя конечной истины в этой дилемме нет, оба заслужили места на дне.
Константин Рауш, «Динамо»
Победную голевую атаку «Сочи» левый защитник москвичей начал стильной передачей вникуда, а затем решил не возвращаться в свою зону и попастись перед штрафной.
Дмитрий Скопинцев, «Краснодар»
Не попал в игру и был заменён уже в перерыве. Ключевой момент – привезённый пенальти, после которого ЦСКА почувствовал себя гораздо увереннее, а «Краснодар» поплыл.
Ивелин Попов, «Ростов»
Привёз одиннадцатиметровый, который запорол Костюков, и не смог попасть с нескольких метров по пустым воротам.
Игорь Коновалов, «Рубин»
В унизительном разгроме виноваты не только вратарь и защитники «Рубина», но и опорная зона. Коновалов не успевал вообще не за кем и улетал куда-то в сторону после обыкновенного ложного замаха.
Андреа Шюррле, «Спартак»
Не забил один из двух главных моментов в матче против «Уфы» - позволил опередить себя в игре на опережении Никитину. Кроме того, по-свински фолил против Кругового. Если бы судья видел момент получше, мог дать и удаление.
Ари, «Краснодар»
Обычно Ари действует против ЦСКА крайне удачно, но на этот раз всё сложилось совсем не так. Форвард не реализовал выход один на один при счёте 0:0 (все могло сложиться совсем по-другому) и очень не удачно боролся и цеплялся за мячи.
Максимилиан Филипп, «Динамо»
Видимо, немец всё-таки осознал, куда его занесла нелёгкая, и напрягаться против «Сочи» не захотел. Форвард отходил пешком тайм против «Сочи», после чего присел на лавку. Точно не такого ждали фанаты «Динамо» от самого громкого летнего приобретения.
Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак-Москва»