Валерий Непомнящий: сегодняшний "Спартак" по качеству игроков уступает "Спартаку" вчерашнему

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился с Rusfootball.info точкой зрения о возможных отставках главного тренера "Спартака" Олега Кононова и наставника "Динамо" Дмитрия Хохлова.

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- Многие говорят о том, что Кононову надо уходить с должности наставника "Спартака". Что думаете об этом вы?

- На этот вопрос нет точного и объективного ответа. Потому что любой ответ за или против отставки носит, с одной стороны, для меня, субъективный характер, а для работодателя, для человека, который приглашал на этот пост специалиста, для человека, который ставил задачи, это другой вопрос. Говорят, работу тренера оценивают по нескольким критериям. Два основных - этот результат команды и то, как команда прибавляет в игре, есть ли рост. Но это для меня, для тренера, когда оцениваю коллегу. А у работодателей свои критерии. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, каким образом вообще принимаются решения по приглашению тренера на работу - для меня это темный лес. Пусть я и сто лет уже в профессии. Но я опять же не понимаю этого вопроса. Потому что меня всегда назначали, а не я себя куда-то назначал. Поэтому если у руководства "Спартака" задача, поставленная перед Кононовым, условно говоря, - создать команду к следующему циклу Лиги чемпионов - это одна ситуация. То есть сейчас мы комплектуем команду, и тогда будем от вас требовать. Тогда имеет право быть это терпение. Как в свое время, я помню, в "Краснодаре" после Муслина работали другие специалисты, и Галицкий давал карт-бланш, чтобы посмотреть, насколько происходит рост игроков. Что касается Кононова, то у меня ответ такой: я не знаю, о чем думают работодатели, какие у них мысли на этот счет. Если то, о чем я говорил - результаты и как команда прибавляет в игре - результат отрицательный. Для меня. А если тренер работает на дальнюю перспективу, то, возможно, не стоит торопиться.



- На ваш личный взгляд, кандидатура какого тренера подошла бы красно-белым?

- Ну, откуда я знаю? Все зависит от вкуса, от интереса, от того, какой видит свою команду хозяин. Для меня это очень длительный процесс правильного подбора специалиста. Потому что сейчас приходить в команду, условно говоря, в "Спартак", который строят по видению кого-то, непросто. Уверен, что сегодняшний "Спартак" по качеству игроков уступает "Спартаку" вчерашнему. Поэтому если приходить кому-то в клуб, нужно чтобы он имел право строить новую команду или работать с этим, условно говоря, материалом. Это непростой вопрос, поэтому я на него не отвечу.



- В "Динамо" тоже нет результата. В данном случае требуется отставка главного тренера?

- Стоп! Тут иная ситуация. Я не представляю, что я бы делал по-другому на месте Хохлова. Команда играет в нормальный футбол, она играет. Там одна проблема: нет голов.



- В воскресенье забили...

- Сразу два забили. Человек, которого только взяли в команду забил. Но это знаете как? Над нами всегда кто-то сверху есть. Нужно повернуть к себе лицом мадам Фортуну. Ее, этой удачи, не всегда хватает. Все ходим под Богом - кому-то благоволит удача, кому-то не очень. Я очень переживаю за работу Хохлова, потому что вижу, что там почти налажена игра. Команда играет в футбол, который должен принести успех. Но не забивают.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info