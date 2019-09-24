Баста: не могу понять, как в футболе можно заниматься "мутками"
Рэпер Баста в рассказал о том, как относится к нечестному футболу.
Фото: "СКА Ростов"
"Я не могу понять, как в футболе можно заниматься "мутками". Футбол — это единственное, что осталось в нашей жизни искреннего и человеческого, где хочется задать вопрос: вам не стыдно? Вас совесть не подъедает? Дети смотрят на это, молодые отдают души и сердца, болея за это все… А вы просто наживаетесь на этом и позиционируете настоящими футбольными функционерами. Подумайте об этом", — сказал Баста Sport24.
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