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Сергей Кирьяков: вылет из Кубка России кажется очень трагичным для "Динамо"

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал поражение бело-голубых в 1/16 Кубка России от "Луча" со счетом 0:1.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
"Причин поражения много — поле не в лучшем состоянии, акклиматизации как таковой не было, да и психологическое состояние игроков далеко не лучшее. "Динамо" владело преимуществом исходя из уровня своих футболистов. Но в концовке не хватало умных действий от атакующей группы, проникающих передач. Все смотрелось очень монотонно. Конечно, этот вылет из Кубка кажется очень трагичным для клуба…

Стоит ли увольнять Хохлова прямо сейчас? Руководство уже объявило позицию, что тренер доработает до зимы. Похвально, что они поддерживают Хохлова в такие непростые времена для клуба. Но тут вопрос: как долго эта поддержка продлится? Ведь недовольства растут как снежный ком, болельщики тоже недовольны.

Вообще, игроки в "Динамо" достаточно квалифицированные, они перешли за приличные деньги. Все ждали совсем другого результата. Тут важен еще и момент мотивации, их расположения на поле. Нужно провести психологическую работу с футболистами. Не знаю, что будет дальше… Дмитрию я желаю скорейшего выправления ситуации, он мой хороший товарищ", — сказал Кирьяков в беседе с Sport24.


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Теги: Кирьяков Динамо Кубок России
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