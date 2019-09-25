Сергей Кирьяков: вылет из Кубка России кажется очень трагичным для "Динамо"

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал поражение бело-голубых в 1/16 Кубка России от "Луча" со счетом 0:1.

Фото: ПФК "Арсенал Тула"