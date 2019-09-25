Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков раскритиковал команду за разгромное поражение в рамках 1/16 Кубка России с "Томью" (0:4).
"Сами пока не понимаем, почему случилось такое разгромное поражение. Да, у нас не поехало шесть-семь человек основного состава, но я не думал, что получится такая разница в результате. Мы никогда не говорили, что Кубок нам не нужен. Наоборот, ставили задачу пройти как можно дальше. Да, вышли ребята, которые сидят под основой. Но они игроки Премьер-лиги! Такого быть не должно.
Будущее Григоряна? У него есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем", - цитирует Худякова Sport24.ru.
"Тамбов": у Григоряна есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем
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