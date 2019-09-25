Стоп, "Камаз"! Бакаев и Понсе рулят, но спасают ли их голы и победа "Спартака" Кононова?

После четырех поражений подряд у Олега Кононова не осталось сомнений - в Набережных Челнах нужно играть исключительно основным составом. Единственным, кого мы не привыкли видеть на поле в последнее время, оказался Ребров. Артем вернулся в рамку впервые с декабря прошлого года. В остальном же никаких глобальных изменений наставник "Спартака" не сделал. И это решение, безусловно, накладывало дополнительные репутационные риски - поражение основы от клуба ПФЛ вызвало бы еще большее возмущение, чем поражение условного дубля. Правда, в итоге даже победа основы вызывает вопросы с точки зрения качества игры.
Хотя начали "красно-белые" неплохо. Они в прямом смысле слова с первых минут помчали в атаку. Очень быстро ими был создан восхитительный момент для того, чтобы открыть счет - в одном эпизоде мяч сначала попал в перекладину, а затем дважды "спартаковцы" пытались добить его в сетку с очень близкого расстояния, но самоотверженность местных защитников не дала состояться голу. Да, большинство своих шансов в начале матча команда Кононова получала после стандартных положений, но это никак не влияло на мощь их стартового штурма.
Само собой, бесконечно натиск "Спартака" продолжаться не мог. Ближе к середине тайма темп игры начал спадать, и вот уже показалось, что "Камаз" прошел своеобразную акклиматизацию. Однако в более спокойной манере "красно-белые" смогли сделать то, что им не удалось во время эмоционального старта. Понсе классно сыграл на опережение в чужой штрафной и нанес неотразимый удар головой после подачи Бакаева с левого фланга. Этот гол, может быть, получился каким-то простым или будничным, но важнее, что он оказался вполне себе логичным.
Впрочем, не прошло и минуты, как "Спартак" обнулил свои старания. Караев здорово зацепился за мяч в чужой штрафной, обыгрался с партнером и смещался к лицевой линии, когда его завалил на газон Зобнин. Несмотря на заслуги нападающего "челнинцев", пенальти вышел абсолютно необязательным - Роман сыграл слишком не аккуратно. Хотя вопросы есть не только к нему, ведь Караев, по сути, делал все, что хотел - никто достаточно долго не мог отобрать у него мяч, да и никто особо до Зобнина и не пытался это сделать. Реброву спасти команду не удалось.
Быстро сравняв счет, "Камаз" почувствовал уверенность в своих силах. Хозяева посмелее стали идти вперед. До перерыва им удалось создать ряд опасных моментов, но так, чтобы всерьез, Реброву вступать в игру все-таки не пришлось. "Спартак" же отвечал попытками соорудить что-то комбинационное. И иной раз гости даже были неплохи в этом, но в большинстве случаев они действовали уже не на таких высоких скоростях, как в первые минуты. Во второй половине первого тайма у ворот вратаря лучшего клуба зоны "Урал-Приволжье" ПФЛ самым острым эпизодом был дальний удар Крала.
После перерыва характер игры не сильно поменялся. Команды бодро начали второй тайм, обменявшись интересными атаками, но затем свалились на более сумбурные попытки забить. У "Спартака" с равной долей вероятности на ударной позиции мог оказаться как Рассказов, так и, например, вышедший вместо Ларссона Мельгарехо. И это не было следствием успешного комбинационного взаимодействия. С этим у "красно-белых", как и с темпом, продолжали наблюдаться проблемы.
Впрочем, в желании им ведь вряд ли откажешь. Показательно, что после потерь на чужой половине поля они моментально старались вернуть себе мяч. Но показательно и то, что фолы при этом они совершали чаще, чем отборы. "Камаз" при этом не стеснялся убегать в атаки и делал это едва ли не лучше "Спартака". Но при всем уважении к "челнинцам" мастерство в решающей стадии их подводило. Все-таки даже при отличной форме клуба из второго дивизиона и не лучшей форме клуба из Премьер-Лиги разница в классе играла свою роль.
Именно ей, к слову, я бы обосновал и второй гол "Спартака", который случился за 15 минут до конца основного времени матча. Подопечные Кононова снова вышли вперед в счете, воспользовавшись одним из редких провалов "Камаза". Здесь уже не столько были важны скорость и креативность, сколько точность передачи и точность удара. Бакаев грамотно покатил мяч в штрафную на Понсе, а аргентинец спокойно ушел от защитника и внешне спокойно пробил точно в угол.
Итоговая победа, конечно, является положительным результатом, но вряд ли она сильно улучшит ситуацию для Кононова. К тренеру "Спартака" даже после выхода в 1/8 финала есть большие вопросы. "Красно-белые" основным составом с трудом обыграли команду второй лиги, позволив ей создать достаточно много моментов. При этом не скажешь ведь, что "Камаз" прыгнул выше своей головы и показал что-то выдающееся. Нет, это именно состояние "Спартака" на данный момент такое, что он не готов с уверенностью обыгрывать заведомо более слабого соперника. И радоваться "спартаковцы" могут только тому, что победа в итоге состоялась. С игрой у их любимой команды проблемы никуда не делись.
Все фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
Стоп, "Камаз"! Бакаев и Понсе рулят, но спасают ли их голы и победа "Спартака" Кононова?
Игра, которую основной состав "Спартака" показал против клуба ПФЛ, далека от того, чтобы считаться хорошей. Команда Кононова победила, но ситуация не улучшилась - к тренеру все еще много вопросов.
Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
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