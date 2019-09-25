Стоп, "Камаз"! Бакаев и Понсе рулят, но спасают ли их голы и победа "Спартака" Кононова?

Игра, которую основной состав "Спартака" показал против клуба ПФЛ, далека от того, чтобы считаться хорошей. Команда Кононова победила, но ситуация не улучшилась - к тренеру все еще много вопросов.

Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"