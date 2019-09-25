Главный тренер "Спартака" Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генеральным директором красно-белых Томасом Цорном поста, в котором его сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко, который ныне занимает пост мэра Киева. Позже Цорн убрал лайк с этого комментария.
"Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба", - цитирует Кононова "Чемпионат".
Олег Кононов ответил на вопрос о лайке Цорном поста, в котором его сравнили с Кличко
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