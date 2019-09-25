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Дмитрий Хохлов: хотелось бы отметить "прекрасное" судейство в матче с "Лучом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал итог матча 1/16 финала Кубка России с "Лучом" (0:1).

"В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить "прекрасное" судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько.

Мои личные планы? На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет", - цитирует Хохлова ФК "Динамо".


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Теги: Хохлов Динамо Луч
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