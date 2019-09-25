Обладатели кубка обиделись на РФС и привезли в Калининград резервистов. Теперь у турнира будет новый победитель

Юрий Сёмин оставил игроков основы с половиной тренерского штаба в Москве, а молодёжь и резервисты не справились с «Балтикой».



Фото здесь и далее: twitter.com/fclokomotiv