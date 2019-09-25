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Обладатели кубка обиделись на РФС и привезли в Калининград резервистов. Теперь у турнира будет новый победитель

Юрий Сёмин оставил игроков основы с половиной тренерского штаба в Москве, а молодёжь и резервисты не справились с «Балтикой».
Фото здесь и далее: twitter.com/fclokomotiv
На что обиделся «Локомотив»?

РФС отказал клубу в переносе двух матчей. Железнодорожники хотели поставить игру с «Балтикой» в перерыв на матчи сборных, как ЦСКА в прошлом году. В принципе, команда приехала бы тем же составом, что и сегодня, без сборников.

Но на этот раз РФС отказался. Вместе с тем «Локо» хотел перенести на день раньше игру с «Зенитом», однако петербуржцы не собирались переносить кубок на перерыв и, понятное дело, играть против красно-зелёных в пятницу, через день после встречи в Красноярске.

В итоге Сёмин, когда он всё же присаживался на скамейку, оказывался в окружении пустых кресел: половина тренерского штаба осталась в Москве и сегодня тренировала основу.

Всего два «зелёных» в составе красно-зелёных

Несмотря на неприезд игроков основы (кроме Мурило), состав «Локо» не был совсем уж юным. По сути, из новых лиц вышли в старте только Рыбчинский и Куликов. Тугарева мы уже видели в матчах за основу, а в остальном играли опытные футболисты, которым не хватает практики, да ещё Кверквелия впервые вышел на поле после травмы.

Балтийское шоу

Комментатор Дмитрий Шнякин восхищался атмосферой во Владикавказе, но, как ни крути, картинка с нового стадиона, на котором открыты и заполнены почти все сектора, смотрелась куда сочнее. Команды, будто боксёры на ринг, вышли под песню – «Группу крови». Болельщики пожелали своей команде удачи в бою – и она ринулась вперёд.

Главное не количество, а качество

На первых минутах «Балтика» подала 5 угловых подряд, но это только в статистике угловых и нашло отражение. «Локомотив» проявил свой класс и кубковый опыт, как ни странно, как раз на стандарте, который команды вроде бы должен уравнивать.

Однако на 31-й минуте Тишкин толком не дотянулся до мяча при попытке выноса, бразилец Аллеф почему-то решил, что Эдера можно больше не держать. В итоге мяч отскочил к португальцу, который открыл счёт.

Хотя по общему количеству угловых в первом тайме (6:4) «Балтика» соперника не вынесла, создав такое впечатление именно из-за серии подач. Тем не менее, неспоримо, что гости на стандартах проявили себя лучше.

Навесы, навесы, навесы – не футбол Калешина

Евгений Калешин – тренер спорной репутации с не самым удачным опытом работы. Однако, несмотря на проваленный старт сезона и длительную дисквалификацию, руководство «Балтики» не стало спешить со сменой тренера и дождалось побед.

Калешин считается прогрессивным и думающим тренером, нравится футбольным аналитикам и с удовольствием с ними общается, читает книги про Гвардиолу в оригинале.

Во втором, да и в первом тайме, «Балтика» сделала много передач в штрафную в расчёте на то, что кто-то там замкнёт мяч в ворота. Но примитивный футбол результата не давал.

Калининградцы порой показывали, что умеют играть по-другому. Вспомнить лучшую атаку первого тайма, начавшуюся с великолепной вспарывающей передачи на Аллефа. После его прострела Казаев сотряс перекладину.

Во втором тайме «Балтика» владела большим территориальным преимуществом и волей-неволей сбивалась на многочисленные навесы. Но такие футболисты, как Альшин, Глушков пытались придумать что-то за счёт дриблинга и тонких передач.

Именно это и дало результат: Альшин сместился сквозь молодёжь гостей к центру и выкатил пас Казаеву, успевшему проткнуть мяч перед Мурило.

Бесполезные форварды «Локо»

«Локомотив» очень активно начал второй тайм, намереваясь упрочить преимущество, как в Оренбурге. Но у «Балтики» не нашлось своего Шахова, который бы привёз пенальти.

В итоге с 60-й минуты «Балтика» начала перехватывать инициативу, подобралась к чужой штрафной и довольно долго от неё не отходила. Вроде бы за «Локо» сегодня не играли вымотанные плотным графиком футболисты, но полузащита, на три четверти состоявшая из молодёжи, начала проседать.

В основном игра происходила на половине поля москвичей, что делало схему «Локо» с двумя нападающими неэффективной. Плотности в середине команде не хватало, а никакого высокого прессинга, при котором было бы оправдано нахождение на поле Эдера с Джорджевичем.

О Луке хочется сказать отдельно. Переход из «Зенита» на постоянный контракт в «Локо» был встречен с оптимизмом, но в итоге черногорец просто сменил одну скамейку на другую и запомнился главным запоротым моментом чемпионата. Сегодня было ещё попадание в перекладину. И замена на Дорофеева – овертайм играли без Луки.


Казалось, «Балтика» сомнёт «Локо». Откуда что взялось?

Хозяева сравняли счёт и на воодушевлении продолжали идти вперёд. Аллеф в концовке даже забил с передачи Глушкова, но из офсайда. Сёмин традиционно не делал замен, хотя команда очень нуждалась в свежести. И всё говорило за то, что в дополнительное время «Балтика» додавит соперника.

А вот вообще ничего подобного! Овертайм получился остросюжетным с обеих сторон. Инициатива металась, команды будто менялись ролями: одна наступала, а другая пыталась отдышаться и после этого шла вперёд. В последнюю 5-минутку игрового времени голевые моменты имели и те, и другие, причём мяч после тычка молодого Титкова защитнику «Балтики» пришлось выносить с ленточки. Серии пенальти никто не хотел, но, в отличие от прошлогодней битвы, сегодняшняя до неё дошла.

Не всё Эдеру победы

Овертайм, концовка важного матча – традиционно время Эдера, поэтому решение отправить его бить пенальти первым было абсолютно логичным. Но португалец, за спиной у которого были молодые ребята, ударил в перекладину и предопределил поражение «Локо». Коченков не тащил, а Дорофеев не справился с давлением и проиграл свой поединок Бориско.

Победил тот, кому это было нужнее. Именно как клубу, а не конкретным футболистам на поле – конечно, молодёжь «Локомотива» очень хотела победить, но в серии пенальти «Балтика» показала себя куда более зрелой командой.

Кубок России

1/16 финала


"Балтика" - "Локомотив" - 1:1 (4:1 по пенальти)

Голы: Казаев, 75 - Эдер, 31.
Серия пенальти: Маркин - 1:0. Эдер - 1:0 (перекладина). Макарчук - 2:0. Мурило - 2:1. Альшин - 3:1. Дорофеев - 3:1 (вратарь). Глушков - 4:1.


"Балтика": Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов (Наилсон, 89), Дудиев (Макарчук, 86), Альшин, Кашчелан, Казаев, Глушков, Маркин, Аллеф.

"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Мурило, Рыбус, Идову, Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 109), Рыбчинский (Живоглядов, 84), Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 91).

Предупреждения: Кверквелия, 46, Казаев, 52, Куликов, 64, Мещанинов, 71, Эдер, 82, Коломейцев, 85.


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Теги: Локомотив Балтика Эдер Семин Калешин
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