"Мы забили быстрый гол, полностью контролировали ход встречи. Думаю, победа закономерна. Мы готовились очень серьезно, потому что несколько лет не могли пройти эту стадию. Было очень важно выйти и победить, состав тоже был близок к основному.
Почему я был капитаном в игре? Я не знаю. Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Игорь Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось", — цитирует Помазуна пресс-служба армейцев.
Илья Помазун: надеюсь, в матче с "Аланией" получилось достойно подменить Акинфеева
Вратарь ЦСКА Илья Помазун оценил свое выступление в матче 1/16 финала Кубка России против "Алании" (3:1). Помазун вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру.
Фото: ПФК ЦСКА
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