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Алексей Сутормин: "Зениту" нужно оставаться на первом месте и никуда с него не уходить

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с "Локомотивом", который состоится 28 сентября.

"Конечно, на такие игры не надо как-то особенно настраиваться — такой ажиотаж! Опять же, некоторые ребята, которые не полетели в Красноярск, отдохнули. Главное — восстановиться, а настрой и мотивация будут запредельными. Это и поможет организму быстрее прийти в форму.

"Локомотив" и "Зенит" будут вести борьбу за чемпионство? Мне кажется, еще рано об этом говорить. Видите, что "Уфа" может победить "Зенит" и проиграть "Оренбургу" в следующем матче. Нам нужно набирать очки, оставаться на первом месте и никуда с него не уходить.

Перелет в Красноярск? Рабочая ситуация, все давно привыкли к таким перелетам. Мы живем в России, у нас большая страна. Выпал "Енисей" — значит надо играть с "Енисеем". "Динамо" во Владивостоке играло, к примеру. И что теперь? Это российский футбол", — цитирует Сутормина ФК "Зенит".


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Теги: Сутормин Зенит
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