Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом" в рамках 11-го тура РПЛ и от домашней встречи с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Локомотив" — сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков. Я видел их матчи, они уверенно выступают в чемпионате России, здорово стартовали в Европе. Необходимо готовиться ко встрече с ними очень внимательно, с большим уважением.
Эмоции от дебюта в Лиге чемпионов — невероятные! Это было моей огромной мечтой, которая исполнилась во Франции. Я очень рад, теперь хочется лишь продолжить начатое, чаще играть и приносить пользу «Зениту», отдавая максимум в каждом матче — до самой последней встречи в сезоне.
Мы все надеемся, что будут полные трибуны! Это очень важная игра, ее всем хочется посмотреть, поэтому, думаю, будет аншлаг. Стадион наполнится нашими болельщиками, которые с первой и до последней минуты будут поддерживать нас. А наша задача — отблагодарить их хорошим футболом, голами и победой", - цитирует Сантоса ФК "Зенит".
Дуглас Сантос: эмоции от дебюта в Лиге чемпионов невероятные!
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