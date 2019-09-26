» » Федор Чалов рассказал, в чем секрет восстановления

Федор Чалов рассказал, в чем секрет восстановления

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о секрете восстановления, о том, почему любит уличный футбол, и общении с полузащитником "Монако" Александром Головиным.

"Чувствую себя отлично, график непростой, любой футболист скажет, что лучше играть, чем отдыхать. Успеваю восстанавливаться. Секрет восстановления? Самое главное — сон, питания, много пить воды. Какой тренировочный цикл? Просыпаюсь в 9:30 и выезжаю на тренировку в 10:00, в 11:00 тренажерная разминка, в 15:00 выходим на поле. Сейчас плотный график, тренировки интенсивные, после тренировки обед, еду домой, возможно, сон, но не всегда получается. Большую часть дня провожу на базе.

Почему люблю уличный футбол? Это из детства идет, когда ты маленький и играешь с мужиками в футбол, тебе хочется показать, на что ты способен. Возможно, это детский задор в нас есть. Футбол в коробке — это такой вид, где нужно брать на себя инициативу. С друзьями играем, конечно, на пятую точку, все стараются и хотят выиграть.

Саша Головин говорил, что двухнедельная пауза во время зимнего перерыва — это супер? Саша привык к нашему чемпионату, ему очень хотелось отметить Новый год дома. Такой праздник для нас всех важен. Поддерживаю ли с ним связь? Советы друг другу не даем, но списываемся, после последней игры поздравил его. Лучший его матч во Франции, наверное", - цитирует Чалова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чалов ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Андрей Созин: "Динамо" не бьётся за Хохлова, а он до конца не контролирует ситуацию
Арбитр Крупская: если человек профессионал, неважно, мужчина он или женщина
Николай Валуев высказался о пиве на футболе: это от лукавого, что у пьющих красивые машины и здоровые дети 3
Генеральный директор "Зенита" объяснил тренировку Кокорина со второй командой
Федор Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но хотелось бы попробовать себя в другом чемпионате 2
Федор Чалов рассказал, в чем секрет восстановления
КДК РФС рассмотрит инцидент с запертыми на трибуне стадиона КАМАЗа фанатами "Спартака"
Стивен Джеррард - о словах Клоппа: удивлён и польщён, но Юргена не уволят завтра
Криштиану Роналду - второй в списке худших исполнителей штрафных ударов в Серии А 1
Назад в будущее: репортаж с места событий о том, как во Владикавказ вернулся футбол
Сергей Силкин - о ситуации в "Динамо": команда плывет по неудачному течению, а неудачи бьют по психологии игроков и тренеров
Бывший игрок "Ливерпуля" Диуф: "Манчестер Сити" снова выиграет АПЛ
В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками: это вопрос для РФС 1
Дуглас Сантос: эмоции от дебюта в Лиге чемпионов невероятные!
Советник президента КАМАЗа: болельщиков "Спартака" заперли на ключ? Глупости, не верьте! 6
Здравко Мамич: я просил у Леви 5 футболок. Он сказал, что вычтет их из трансфера Модрича 3
"Тоттенхэм" оценивает Кейна в 250 млн фунтов
Старые песни о главном. На российских стадионах снова плюют на зрителей 2
Крис Смоллинг прокомментировал дебют в "Роме"
Владислав Радимов показал фото с Кокориным с тренировки "Зенита-2": он вернулся 10
В краже дорогих часов форварда "Ниццы" Дольберга подозревают его одноклубника 5
Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за "дело Гризманна"
Дани Алвес: для Неймара счастьем является игра за "Барселону" 1
"Сочи" разрешили зарегистрировать двух игроков вне заявочного периода, "Тамбову" - нет 7
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября 4
Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против "Барселоны"
Матч с КАМАЗом стал для Зобнина 100-м за "Спартак"
"Спартак" прокомментировал действия стюардов на стадионе "КамАЗ", закрывших фанатов в клетке 6
Артем Дзюба с помощью приложения показал себя звездой Голливуда 7
Защитник "Рочдейла", забивший "МЮ", на следующее утро пошел в школу сдавать экзамен 1
Все новости