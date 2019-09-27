Сергей Иванов ответил депутату Лебедеву: перед дебилами извиняться не буду, а болельщиков я не оскорблял

"Я не смотрю соцсети, но мне сообщили о высказываниях депутата Лебедева. Я удивлен, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами "болельщик" и "фанат". Болельщиков у нас миллионы, и в основном футбольных, потому что футбол — спорт №?1 в стране. Я и сам являюсь футбольным болельщиком, никогда этого не скрывал, я много лет болею за ЦСКА, часто хожу на футбол, на хоккей, а не только на баскетбол.
Болельщиков — подавляющее большинство. Фанатов, которые хулиганят на футбольных аренах, — очень мало. Но когда они используют пиротехнику, громкие матерные кричалки, поджигают кресла — они, конечно, наносят большой вред футболу. А штрафуются за это клубы, которые не виноваты. Надеюсь, депутат Лебедев знает, что сейчас практически после каждого тура РФС накладывает штрафы на клубы за поведение их фанатов. К счастью, таких проявлений становится меньше, и прошедший в России чемпионат мира по футболу доказал, что мы можем проводить соревнования без этих негативных, уродливых явлений. Фанатам не интересен спорт, не интересен результат. Им главное — самовыразиться, похулиганить. И в последние годы МВД заводит так называемые черные списки, в которых уже несколько тысяч человек. Вот это и есть фанаты-дебилы. Они отталкивают нормальных людей от того, чтобы ходить на футбол с семьями, с детьми. Конечно, нормальному человеку это неприятно.
Вообще, я употребил ту фразу в привязке к возможному возвращению пива на спортивные арены. Вот именно из-за этих дебилов пиво не возвращается. И эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта: баскетбол, хоккей и другие — где таких проявлений, к счастью, нет. Там другая культура боления, я именно этими словами все и сказал. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял.
Также депутат Лебедев посоветовал мне лучше заниматься проблемами баскетбола, которых накопилось огромное количество. Действительно, в баскетболе огромное количество проблем, это я признаю. Но я никогда не занимался руководством баскетбола и не собираюсь. Единственное — я создавал Единую лигу и в период становления был ее президентом. Это такая же профессиональная лига, как КХЛ. На мой взгляд, она достаточно успешно развивается. А всем баскетболом в стране я никогда не стремился руководить, у нас есть федерация и ее президент Андрей Кириленко, которые этим занимаются. Но думаю, что сравнивать футбол и баскетбол, как депутат Лебедев, абсолютно некорректно. Потому что не так давно сборные России — и мужская, и женская — становились чемпионами Европы, призерами Олимпиад. Футболу при моем глубочайшем уважении такие результаты могут только сниться.
А если говорить о клубах, то здесь футбол и баскетбол — вообще две разные планеты. Потому что наши баскетбольные клубы регулярно показывают высокие результаты в соревновании лучших клубов континента — Евролиге. Искренне желаю, чтобы когда-нибудь наш футбольный клуб выиграл Лигу чемпионов. Но не думаю, что при моей жизни это случится. Как и при жизни депутата Лебедева, которому я советую лучше изучать материальную часть и меньше заниматься демагогией", — приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Сергей Иванов ответил депутату Лебедеву: перед дебилами извиняться не буду, а болельщиков я не оскорблял
Почетный президент Единой лиги Сергей Иванов ответил депутату Госдумы, члену исполкома РФС Игорю Лебедеву, который призвал его извиниться за слова о футбольных фанатах.
Фото: Единая Лига ВТБ
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