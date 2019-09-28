Погружение на дно: падение «Динамо» продолжилось в Ростове

Несмотря на готовность к отставке Хохлова, руководство «Динамо» выразило поддержку главному тренеру. Но пока выправить ситуацию специалисту не удаётся. Более того, в Ростове-на-Дону «Динамо» выглядело совсем блекло. «Ростов» одержал победу на классе, как бы это странно ни звучало.
Без варягов ещё хуже
Бывший тренер москвичей Сергей Силкин недавно прокомментировал неудачи «Динамо» в текущем сезоне. Силкин обратил внимание на не выстроенную систему подготовки кадров. Также специалист сказал: «Из игроков, собранных по всему миру, команду не сделать». Что ж, в этот раз Клинтон Н’Жье и Максимилиан Филипп остались в запасе, но стало ещё хуже.
Как пояснил Дмитрий Хохлов, Н’Жье ещё не восстановился после повреждения, а Филипп не набрал нужную форму. Впрочем, обоих легионеров тренерский штаб «Динамо» бросил в бой во втором тайме, а лучший момент в матче организовал именно Филипп, чей удар лишь каким-то чудом отбил Егор Бабурин.
В итоге Хохлов сделал ставку впереди на Игбуна и Панченко. Впрочем, ни одного из них нельзя назвать классическим центрфорвардом. Поэтому оба регулярно возвращались слишком глубоко в поисках мяча. Получалось откровенно плохо. «Динамо» больше уповало на дальние удары, но они не шли.
Нельзя сказать, что и «Ростов» создал что-то особенное, но в итоге всё решил индивидуальный класс хозяев. На 25-й минуте Евгений Чернов здорово разобрался на фланге и прострелил в штрафную, Ивелин Попов технично пробил в касание и пробил Лещука. А на 37-й минуте у «Динамо» наступил момент какого-то массового раздолбайства. Иным словом назвать этот гол нельзя. Москвичи наблюдали за тем, как Шомуродов принял мяч в районе вратарской, подбросил его головой и затем почти с нулевого угла пробил по воротам.
?? Элдор Шомуродов забивает свой 9-й гол в текущем розыгрыше чемпионата!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/fhD69tE71a
При этом москвичи явно ждали, что арбитр зафиксирует офсайд, которого впрочем не было. Такие действия защиты не прощаются даже в любительских и детских командах.
Коллективное раздолбайство
Если в других матчах «Динамо» было не так плохо, но где-то не везло, то в Ростове-на-Дону москвичи провели совсем невыразительный матч. Во втором тайме у них был отрезок в 10-15 минут, когда «Ростову» пришлось действительно тяжело. «Динамо» устроило настоящий штурм штрафной соперника, но «Ростов» отбился.
А после такой 10-минутки запал «Динамо» закончился. Перегруппироваться и устроить финальный штурм москвичам помешало глупое удаление Заурбека Плиева. Защитник москвичей зачем-то наступил на ногу Хорену Байрамяну и заслуженно получил вторую жёлтую карточку. Скорее всего, Плиев не хотел играть грубо против полузащитника хозяев, но, в такой ситуации нужно было действовать намного осторожнее.
В итоге половину тайма «Динамо» провело в меньшинстве. У москвичей был шанс вернуться в игру, но Бабурин спас в важнейшем моменте, отбив удар в упор Филиппа. А уже на последних минутах Зайнутдинов поставил эффектную точку, довершив разгром соперника.
Пора прощаться?
Призывы к отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера понятны, но вряд ли их можно назвать полностью обоснованными. Хохлов в данном случае оказался заложником ситуации. В «Динамо» затеяли новую перестройку, сопровождавшуюся агрессивной трансферной кампанией. Но, обновив состав практически полностью, руководители «Динамо» вряд ли могли добиться поставленных целей. Невозможно наиграть состав в столь сжатые сроки, невозможно перешагнуть через предсезонку и добавлять игроков по ходу турнира. Такое возможно только в футбольном менеджере (и то старых версий, ведь в новых играх сыгранность состава учитывается).
Когда спросил "Как дела?" У болельщика Динамо. @FCDM_official #ростовдинамо #рпл #футбол pic.twitter.com/LM6CvN9mS5— Король Лудоманов (@korolludomanov) September 28, 2019
Вопрос в другом, мог ли Хохлов поступить иначе, чтобы не стать в человека, которого из матча в матч ругают болельщики? Конечно, наставник москвичей мог покинуть команду, понимая, какие её ждут сложности. Но кто же откажется от работы и зарплаты, учитывая, что альтернатив у Хохлова нет?
Учитывая последние результаты «Динамо», отставка напрашивается. Всё это напоминает брак, который трещит по швам. Можно его сохранить, но супруги уже не будут смотреть друг на друга влюблёнными глазами. Но явно вместе с Хохловым должны уходить и люди, допустившие такую катастрофу «Динамо». Ответственный здесь не только и не столько сам Хохлов.
Мамаев под еврокубки?
Зато в Ростове был настоящий праздник. В концовке матча фактически в прямом эфире южане ещё и представили очередного новичка, им стал Павел Мамаев. После матча полузащитник вышел на поле и появился с футболкой с 10-м номером. Ранее Алексей Ионов, к слову, бывший динамовец, рассказал о целях южан. Ионов заявил, что «Ростову» надо бороться за финиш в первой тройке.
? ОФИЦИАЛЬНО: Мамаев — игрок «Ростова»!— 1 (@LigaTV) September 28, 2019
Контракт на два года.#РПЛ #РостовДинамо pic.twitter.com/SfeFARdjMg
После победы над «Динамо» «Ростов» переместился на второе место и догнал «Зенит». Конечно, впереди ещё очень большой путь, но пока южане выглядят явно не хуже, чем ЦСКА или «Спартак», не говоря уже о клубах уровня «Урала», «Арсенала» и «Уфы». Теперь с приходом Мамаева следить за «Ростовом» будет ещё интереснее.
Фото - "Спорт-Экспресс", твиттер "Ростова"