Нужно ли отправить в отставку Дмитрия Хохлова? Нужно ли отправить в отставку Дмитрия Хохлова?

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Погружение на дно: падение «Динамо» продолжилось в Ростове

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, на этот раз три мяча в ворота москвичей отправил «Ростов». Похоже, что Дмитрию Хохлову уже не удержаться на посту, да и вряд ли он сам этого хочет. Rusfootball.info — о трагедии москвичей.

Дмитрий Хохлов