Олег Кононов из-за своего ухода потерял 1,031 млн евро — именно столько ему полагалось бы за оставшиеся девять месяцев по контракту в случае досрочного разрыва трудового договора со стороны работодателя.
"Евро-Футбол.Ру"
Олег Кононов потерял более 1 млн евро компенсации из-за отставки с поста главного тренера "Спартака"
Стала известна сумма компенсации, которую мог бы получить Олег Кононов, если бы он был уволен из "Спартака". Напомним, что тренер подал в отставку по собственному желанию.
Фото: Евро-спорт
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