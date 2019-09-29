Олег Кононов потерял более 1 млн евро компенсации из-за отставки с поста главного тренера "Спартака"

Стала известна сумма компенсации, которую мог бы получить Олег Кононов, если бы он был уволен из "Спартака". Напомним, что тренер подал в отставку по собственному желанию.



Фото: Евро-спорт