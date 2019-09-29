Президент "Арсенала" раскритиковал судейство матча с "Краснодаром"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев после поражения тульской команды от "Краснодара" (0:2) в матче 11-го тура РПЛ раскритиковал судейство.

Фото: ФК "Арсенал"