"Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать. Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на VAR. Тем более на фоне вчерашней игры "Локомотива" и "Зенита", где все решения VAR были обоснованы — справедливость там восторжествовала. Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: "Посмотри, там не было пенальти!" Он отвечает, мол, нет — пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!
Очень тяжело играть сразу против двух команд — и "Краснодара", и команды судей. Когда 11 на 11 — это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. "Краснодар" — это же не та команда, которой нужно помогать. "Краснодар" — солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать", — приводит слова Аджоева "Спорт-экспресс".
Президент "Арсенала" раскритиковал судейство матча с "Краснодаром"
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев после поражения тульской команды от "Краснодара" (0:2) в матче 11-го тура РПЛ раскритиковал судейство.
Фото: ФК "Арсенал"
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