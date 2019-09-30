Анзор Кавазашвили предложил ввести в "Спартаке" тренерский совет из бывших игроков команды

Бывший игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых после четвертого поражения красно-белых в РПЛ подряд.

Фото: "Советский спорт"