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Анзор Кавазашвили предложил ввести в "Спартаке" тренерский совет из бывших игроков команды

Бывший игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых после четвертого поражения красно-белых в РПЛ подряд.
Фото: "Советский спорт"
"Я не ожидал такой решительности со стороны хозяина клуба. Сейчас у нас, как говорится, в спортивном мире порядочные, скромные, обаятельные тренеры не имеют такого большого успеха, какой имеют злые и агрессивные. Особенно те тренеры, которые очень хорошо, профессионально разбираются в комплектовании команды, пользуются успехом. Я не хочу обижать Кононова, но я должен сказать — мне его жалко. Жалко, что он так неудачно попал в великий клуб "Спартак" и так неудачно ушел из него.

Что касается нового главного тренера — я бы обратился к бывшим спартаковцам, бывшим футболистам. На данном этапе, когда идет такая передряга в команде, очень сложно решить, кого приглашать — иностранца или нашего тренера. В "Спартаке" есть хорошие ребята, которые работали тренерами и в других клубах, и в "Спартаке". Можно собрать сейчас команду из трех таких человек, совет тренеров, и дать им возможность разобраться в ситуации, которая творится сейчас в команде. Конечно, я бы мог назвать и фамилии, но, честно говоря, не хочется раздражать своими рекомендациями общество. Но пускай об этом думают.

Даже если приглашать Карреру в команду — это будет иметь двоякий резонанс. Во-первых, болельщики могут сказать: раз ты его приглашаешь — значит, ты признаешь, что был не прав, когда его освобождал. А вторые скажут: что это такое, в начале его выгнал, зная, что он дальше не потянет, а сейчас зовешь обратно для того, чтобы на него свалить дальнейший неуспех команды. Команду поднять — это очень сложный вопрос. Парни сейчас в психологическом плане развалены полностью", — сказал Кавазашвили в беседе с Sport24.


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Теги: Кавазашвили Спартак Москва Кононов
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