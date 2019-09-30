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Станислав Черчесов: тема допинговых проблем РУСАДА меня не интересует

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его не интересуют проблемы вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что российская футбольная команда может быть не допущена к выступлению на мировом первенстве в Катаре в случае утверждения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций в отношении российского спорта из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории. WADA обнаружило расхождения между собственной базой LIMS и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

"Эта проблема уже третий год подряд. Я концентрируюсь на своей работе, мне это неинтересно. Я интересуюсь только тем, на что я могу повлиять", - цитирует Черчесова Sport24.ru.


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Теги: Черчесов Сборная России
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