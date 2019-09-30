Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его не интересуют проблемы вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее сообщалось, что российская футбольная команда может быть не допущена к выступлению на мировом первенстве в Катаре в случае утверждения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций в отношении российского спорта из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории. WADA обнаружило расхождения между собственной базой LIMS и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.
"Эта проблема уже третий год подряд. Я концентрируюсь на своей работе, мне это неинтересно. Я интересуюсь только тем, на что я могу повлиять", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов: тема допинговых проблем РУСАДА меня не интересует
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