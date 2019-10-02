Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова, который пропустил флеш-интервью и обязательную послематчевую пресс-конференцию после поражения от "Оренбурга" (1:2) в рамках 11-го тура РПЛ.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"