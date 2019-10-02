Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова, который пропустил флеш-интервью и обязательную послематчевую пресс-конференцию после поражения от "Оренбурга" (1:2) в рамках 11-го тура РПЛ.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"К Кононову два дисциплинарных наказания: за неявку на флеш-интервью он лично оштрафован на 50 тысяч, за неявку на пресс-конференцию — еще на 50 тысяч. Таким образом, в сумме 100 тысяч. Есть два понятия: если игрок или неофициальное лицо не является на интервью, штрафуют его лично, если же клуб не направляет игрока или тренера, то наказывают уже клуб. В рапорте указано: "Главный тренер ФК "Спартак" не явился на послематчевое интервью и пресс-конференцию", поэтому ответственность — на Кононове", — объяснил глава КДК Артур Григорьянц "Матч ТВ".
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