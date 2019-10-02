Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении полузащитника "Краснодара" Тонни Де Вильены.
КДК не стал накладывать дополнительные санкции на Де Вильену, который пропустит только игру со "Спартаком", сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
"Удаление носило игровой характер, поэтому мы не стали применять дополнительные меры, и Де Вильена пропустит один матч", - цитирует Григорьянца Sport24.
КДК не стал применять дополнительные санкции к Де Вильене
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