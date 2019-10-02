Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисциплинарных наказаниях для клубов по итогам матчей 11-го тура РПЛ.
"Тамбов» — «Крылья Советов». «Тамбов» оштрафован на 100 тысяч рублей за семь желтых карточек.
«Локомотив» — «Зенит». КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина на 30 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны. «Локомотив» за скандирование нецензурных кричалок оштрафован на 40 тысяч рублей, «Зенит» — на 60 тысяч. За использование пиротехники болельщиками «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.
«Сочи» — Ахмат». «Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего болельщика и необеспечение безопасности.
«Урал» — ЦСКА. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды
«Рубин» — «Уфа». «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес соперника. «Уфа» оштрафована на 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики в адрес казанцев", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 150 тысяч рублей, "Локомотив" - на 40, Семина - на 30
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