Руководитель марша болельщиков ЦСКА, организовавший "проход" фанатов в Туле, оштрафован на 25 тыс. рублей и на год лишён права посещать спортивные мероприятия, сообщает Тульская служба новостей.
Поклонник красно-синих был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, ставшего причиной нарушения общественного порядка. Сумма взыскания составила 15 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. болельщик заплатит за нарушение правил поведения во время спортивных соревнований.
1 сентября, перед матчем "Арсенал" — ЦСКА, болельщики "армейцев" перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.
Фанату ЦСКА за организацию шествия в Туле запретили посещать футбольные матчи
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»