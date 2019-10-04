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Фанату ЦСКА за организацию шествия в Туле запретили посещать футбольные матчи

Руководитель марша болельщиков ЦСКА, организовавший "проход" фанатов в Туле, оштрафован на 25 тыс. рублей и на год лишён права посещать спортивные мероприятия, сообщает Тульская служба новостей.

Поклонник красно-синих был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, ставшего причиной нарушения общественного порядка. Сумма взыскания составила 15 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. болельщик заплатит за нарушение правил поведения во время спортивных соревнований.

1 сентября, перед матчем "Арсенал" — ЦСКА, болельщики "армейцев" перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.


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Теги: ЦСКА Арсенал Тула
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