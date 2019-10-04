» » Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса

Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился мнением о слухах, которые приписывают интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" к форварду "Крыльев Советов" Александру Соболеву.

"Мне адски нравится новость о том, что нападающий "Крыльев Советов" Соболев может перейти в "Манчестер Юнайтед". Мне совершенно всё равно, в чью голову пришло это написать — это настолько нагло, это такой откровенный [выпендрёж], что можно только любоваться. Это примерно как поход шамана в Москву или письмо в "Фейсбуке" Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.

Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Бензема! Суарес! Гризманн! И Соболев. Все они не играли за "МЮ". Такую компанию покидать не хочется. Не боги горшки обжигают, с одной стороны, а с другой — атланты держат небо на каменных руках. Не останавливайся, парень", — написал Уткин.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уткин Манчестер Юнайтед АПЛ Соболев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Опубликован список штрафов в "Реале" и их стоимость
Transfermarkt снизил рыночную стоимость Лодыгина почти вдвое
Дженнаро Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин 1
Уле-Гуннар Сульшер - о проблемах в "МЮ": мы уже не в 90-х. Сейчас другая эпоха
Сергей Шавло - о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
Ривалдо: Месси должен быть лучше защищен на этом этапе карьеры 2
Дженнаро Гаттузо: "Золотого мяча" достойны два игрока с другой планеты - Роналду и Месси
Игнашевич против Побегалова, Талалаев гостит в Хабаровске. Анонс 16-го тура ФНЛ
Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса 1
Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро
На матч "Интер" - "Ювентус" продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А 1
СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
Юрген Клопп: уйду из "Ливерпуля", если клубное ТВ выложит запись моего общения с игроками в раздевалке 5
Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется 9
Сборная Италии объявила заявку на отборочные матчи Евро-2020
Генеральный директор "Крыльев" прокомментировал интерес "МЮ" к Соболеву
Сергей Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас - выиграли, и всё хорошо 4
Артем Дзюба: всячески буду помогать Караваеву в "Зените", мне уже звонил Слуцкий с указаниями 1
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым 17
Карло Анчелотти готов покинуть "Наполи" до окончания контракта 2
Дидье Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Веркотерен возглавил "Андерлехт"
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Гол вратаря на 94-й минуте принёс "Краснодару-3" победу в матче с "Интером" (видео) 3
"Спорт-Инжиниринг" хочет отсудить 112,8 млн рублей у дочерней структуры оргкомитета ЧМ-2018
Нас ждёт безумное воскресенье. Все топы РПЛ сыграют в один день 4
"Сент-Этьен" расстался с главным тренером
Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре 1
Нападающий "Арсенала" Мартинелли признан игроком недели в Лиге Европы
Александр Медведев: ценим каждую минуту, проведенную Маркизио на поле. Это благородный человек 14
Все новости