Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился мнением о слухах, которые приписывают интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" к форварду "Крыльев Советов" Александру Соболеву."Мне адски нравится новость о том, что нападающий "Крыльев Советов" Соболев может перейти в "Манчестер Юнайтед". Мне совершенно всё равно, в чью голову пришло это написать — это настолько нагло, это такой откровенный [выпендрёж], что можно только любоваться. Это примерно как поход шамана в Москву или письмо в "Фейсбуке" Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Бензема! Суарес! Гризманн! И Соболев. Все они не играли за "МЮ". Такую компанию покидать не хочется. Не боги горшки обжигают, с одной стороны, а с другой — атланты держат небо на каменных руках. Не останавливайся, парень", — написал Уткин.