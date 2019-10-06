Мацей Рыбус: Миранчуку было трудно входить в игру после такого перерыва, но дальше будет лучше

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус после победы над «Арсеналом» рассказал о том, как команда справлялась с потерями Гжегожа Крыховяка и Фёдора Смолова.



Фото: Rusfootball.info

– Влияло ли на настроение команды отсутствие Крыховяка?



– Нет, никто об этом не говорил. Понятно, что он очень важный для нас игрок, который много забивает и отдаёт передач, но сегодня пришлось играть без него и без других игроков. Самое главное сегодня – три очка, сейчас будет перерыв на сборные.



– Сложно было перестраивать игру после замены Смолова на Миранчука?



– Да, для Лёши это первая игра после травмы. Наверное, Юрий Палыч хотел выпустить его во втором тайме, но пришлось помогать команде. Тяжело было входить в игру после перерыва, это было видно, но с каждой игрой всё будет лучше, – цитирует Крыховяка корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.