Полузащитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение от "Ростова" в 12-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Конечно, этот результат не из-за игры с "Эспаньолом". Сегодня был неудачный день для нас. Мы упустили много шансов, чтобы забить. Во втором тайме мы, конечно, уже начали рисковать. И... Я не знаю... Это все.
- Что случилось с Гогуа? Он реально был не очень хорош сегодня.
- Он был долгое время травмирован. Это нормально, потому что он только сейчас начинает тренироваться и играть. Он будет играть лучше.
- Это худшая игра ЦСКА в сезоне?
- Да.
- Почему в первом голе все были сосредоточены на Шомуродове и в итоге дали забить Байрамяну?
- Я не знаю, что произошло. Нам нужно проанализировать этот момент. Это было небольшим сюрпризом для нас.
- Вы согласны с тем, что у ЦСКА есть проблемы с созданием моментов?
- Я бы не хотел говорить, что у нас есть проблемы в данный момент. Сейчас речь идет не о качестве, а о концентрации. Нам надо работать над улучшением своей концентрации.
- Как вы считаете, "Ростов" вообще сильнее ЦСКА? Или сегодня был просто удачный для "Ростова" день?
- Я не знаю, как вы так можете считать. Мы контролировали весь матч, мы контролировали каждое действие. А они просто контратаковали. Они запарковали автобус у штрафной и ждали контратак. Возможно, они сыграли умно, но мы были лучшей командой. Сегодня мы также показали более хорошую игру, но просто сегодня был неудачный для нас день.
Звонимир Шарлия: мы были лучше и контролировали матч, "Ростов" припарковал автобус и контратаковал
Полузащитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение от "Ростова" в 12-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Фото: Rusfootball.info
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