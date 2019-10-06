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Виктор Гончаренко: удар от "Эспаньола" сказался на ЦСКА в матче с "Ростовом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от "Ростова" (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

"Эмоционально мы были очень плохо готовы. Удар, который нанес "Эспаньол", сегодня сказался. Но к этому надо быть готовым. Не надо забывать, что до этого у нас была хорошая серия. Все идут плюс-минус два очка. Мы должны смотреть только вперед. На этом все, спасибо!", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.


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Теги: Гончаренко ЦСКА Ростов Эспаньол
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