Андрей Червиченко: "Ростов", "Краснодар" и "Зенит" на сегодняшний день самые сильные команды страны

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Краснодара" (1:2) в 12-м туре Премьер-Лиги. Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Краснодара" (1:2) в 12-м туре Премьер-Лиги.

Eurosport

- О матче:



Честно говоря, впечатления скомканные. Желания было много, но это, пожалуй, единственное что есть сегодня у "Спартака". Сегодня я внимательно следил за действиями новичков столичной команды, которые в общей сложности обошлись в 40 млн евро, и действия того же Умярова мне понравились куда больше, чем игра новых футболистов.



Ожидал ли худшего от "Спартака"? Худшее уже было. Но вот у "Краснодара" какая-то ментальная проблема: команда здорово играет, получает весомое преимущество в счёте, и потом начинает разбазаривать и транжирить моменты. Уже неоднократно "быки" наказывались за это на международной арене, ну и сегодня чуть не получилось то же самое. Речь не о том, что "Спартак" сегодня был неплох, а о том, что "Краснодар" сам себе создал проблемы и в очередной раз чуть за это не поплатился.



- О вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака":



Уже не в первый раз замечаю, что "Спартак" формируется по какому-то этническо-языковому принципу. То есть кто решает в клубе большие вопросы, под того и ведётся специалист. Сейчас "Спартак" докатился до немецкого этапа в своей истории, судя по всему. Не знаю насколько хорош Тедеско, но меня напрягает что он, во-первых, моложе даже некоторых действующих игроков команды, во-вторых, ему нужна будет серьёзная адаптация в России.



Иностранный тренер в "Спартаке" в целом имеет жирный штрих в лице Эмери и то, каким он был до "Спартака", во время и после. Поэтому я думаю, если "Спартак" возглавит Моуринью или Гвардиола - с ними тоже могут случиться разные чудеса. Я остаюсь при своём мнении, что "Спартаку" нужен жёсткий отечественный специалист. И из реальных кандидатур есть два человека: Бердыев и Парфёнов. Карпин? У него всё хорошо в "Ростове", и я даже не представляю какую сумму ему должны предложить, чтобы он согласился вернуться в "Спартак" и покинуть команду, где он проводит серьёзную работу и здорово укрепляет своё портфолио.



- О четырёх лидерах РПЛ:



По игре "Ростов" один из лучших на текущий момент, у этой команды более поставленная игра чем у остальных. "Локомотив" в очередной раз выезжает на судьях, незасчитанный сегодня гол Ломовицкого... я вообще не понял что это за новая трактовка правил такая. Кстати, сегодня у "Краснодара" было странное удаление, учитывая что система ВАР не может подсказывать арбитру по второму предупреждению игрока. У нас говорят, что игроки правил не знают, но складывается ощущение, что этих правил не знают судьи.



"Ростов", "Краснодар" и "Зенит" на сегодняшний день самые сильные команды страны. И радует отсутствие в этом списке столичных команд, потому что притянутый за уши "Локомотив" лично я не учитываю. Здорово что серьёзный футбол получает распространение за пределами МКАД.