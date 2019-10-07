Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, в начале сентября перешедший в "Краснодар" после ухода из "Локомотива", рассказал, кого считает фаворитом в нынешнем сезоне.
"Очень сильны чемпион и вице-чемпион — "Зенит" с "Локомотивом". Также среди претендентов на золото — "Краснодар" и ЦСКА. Может быть, вы удивитесь, но я бы и "Спартак" не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.
"Ростов"? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго "Ростову" удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет", - цитирует Фернандеша пресс-служба клуба.
Фернандеш: я бы не списывал "Спартак" со счетов, хоть у него и проблемы
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