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Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Циклаури сравнил Соболева с Дзюбой

Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Зураб Циклаури ответил на вопрос о том, в чем главное отличие форварда самарцев Александра Соболева от нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Саша более пластичный. При таких больших габаритах трудно быть техничным игроком, как, например, Вагнер Лав. Но при таком росте у него больше пластичности, чем у Артема.

Пока преждевременно с кем-то из звезд его сравнивать. Но есть такой нападающий Манджукич, вот в чем-то они похожи. Александру нужно больше смотреть игры с участием Ибрагимовича, учиться чему-то новому. Но Соболеву нужно идти своей дорогой. У него много сильных качеств", - цитирует Циклаури Sport24.ru.


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Теги: Циклаури Дзюба Соболев Зенит Крылья Советов
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