Агент Луческу: мы готовы принять предложение "Динамо"

Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану прокомментировал информацию о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского "Динамо".



Напомним, Луческу уже работал в России - он возглавлял "Зенит" из Санкт-Петербурга.

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