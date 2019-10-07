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Агент Луческу: мы готовы принять предложение "Динамо"

Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану прокомментировал информацию о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского "Динамо".

Напомним, Луческу уже работал в России - он возглавлял "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Фото: Getty Images
"Переговоры, наверное, слишком громко сказано. "Динамо" просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идёт.

"Динамо" заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в "Зените", — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за "Динамо" последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

Руководство "Динамо" в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте ещё весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в "Динамо", если это потребуется. Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем.

Мирча закончил карьеру в "Динамо" как игрок и начал карьеру как тренер в "Динамо", только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском "Динамо".

Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в "Динамо", так как мы не знаем, с кем ещё клуб ведёт переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение "Динамо". Что касается возраста, то пример Юрия Сёмина показывает, что возраст не даёт повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от "Динамо" окончательного решения", - цитирует Запорожану "Чемпионат".


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Теги: Луческу Динамо
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