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"Шальке" сэкономит € 3 млн евро, если Тедеско возглавит "Спартак"

"Шальке" может извлечь выгоду с перехода Доменико Тедеско в "Спартак", сообщает Waz.de.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
По данным источника, если Тедеско до конца этого месяца найдёт себе новый клуб, то "Шальке" сэкономит около € 3 млн евро, которые они должны выплатить специалисту по контракту.

Тедеско возглавлял "Шальке" с 2017 по 2019 год. В марте этого года немецкий клуб отправил 34-летнего тренера в отставку после разгромного поражения "Шальке" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7).

"Спартак" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

"Чемпионат"


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Теги: Шальке Тедеско Спартак
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 7 16
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4 РБ Лейпциг 7 14
5 Фрайбург 7 14
6 Шальке 04 7 14
7 Байер 7 14
8 Боруссия Д 7 12
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18 Падерборн 7 1
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# Команда И О
1 Локомотив 12 26
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10 Крылья Советов 12 14
11 Рубин 12 14
12 Спартак 12 14
13 Сочи 12 12
14 Ахмат 12 12
...
16 Тамбов 12 8
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