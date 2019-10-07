"Шальке" сэкономит € 3 млн евро, если Тедеско возглавит "Спартак"

"Шальке" может извлечь выгоду с перехода Доменико Тедеско в "Спартак", сообщает Waz.de.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

По данным источника, если Тедеско до конца этого месяца найдёт себе новый клуб, то "Шальке" сэкономит около € 3 млн евро, которые они должны выплатить специалисту по контракту.Тедеско возглавлял "Шальке" с 2017 по 2019 год. В марте этого года немецкий клуб отправил 34-летнего тренера в отставку после разгромного поражения "Шальке" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7)."Спартак" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.