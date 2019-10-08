Der Westen: "Спартак" должен подписать контракт с Тедеско 11 октября

В немецких СМИ опубликована новая информация по поводу возможного назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".



Фото: "РБ"

Ранее сообщалось, что Тедеско возвращается из Москвы без договоренностей со "Спартаком". При этом отмечалось, что его назначение Тедеско главным тренером красно-белых все еще возможно.Теперь издание Der Westen пишет, что Тедеско все-таки собирается подписать контракт со "Спартаком", но это случится, когда будут согласованы все детали. По информации источника, подписание контракта должно состояться в пятницу, 11 октября.