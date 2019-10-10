Знакомый с ситуацией источник сообщает, что Газзаев разочаровался в депутатской деятельности и планировал вернуться в большой футбол еще в начале этого года.
Получив отказ от властей по идее баллотироваться на должность президента РФС, Газзаев в итоге решил вернуться к тренерской работе. Отмечается, что кандидатуру Газзаева на пост главного тренера "Динамо" в ВТБ лоббирует ряд высокопоставленных чиновников.
Газзаев в прошлом уже тренировал "Динамо", а наибольших успехов в качестве тренера он добился в ЦСКА, с которым выиграл в том числе Кубок УЕФА (2004/05).
"Динамо" после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России предпоследнее, 15-е место. На прошлой неделе пост главного тренера команды покинул Дмитрий Хохлов.
Источник: Газзаев разочаровался в депутатской деятельности и хочет возглавить "Динамо"
Валерий Газзаев начал активную кампанию по продвижению своей кандидатуры на пост главного тренера московского "Динамо", утверждает Metaratings.ru.
фото: Sportbox
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