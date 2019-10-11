Похоже, Маммана вне игры до конца сезона. Чью ещё карьеру сгубили травмы

Хрустальный Дзагоев, клинические Цауня и Гонзалес, таинственный Файзулин и вечно перспективный Джано. Про тех из футболистов РПЛ, кому не повезло с организмом.Аргентинский защитник впервые попал в старт в текущем чемпионате на минувших выходных, но провёл на поле лишь 11 минут, потому что был вынужден замениться. После довольно проходного столкновения с Погребняком, Маммана неудачно приземлился и, похоже, опять травмировал колено, из-за которого пропустил в прошлом сезоне полгода.Эмануэль один из немногих в числе латиноамериканской бригады, привезённой при Манчини, кто заслужил одобрительного отзыва, но заиграть в Петербурге защитнику не дают травмы. Теперь, судя по всему, он вылетел на целых 8 месяцев, то есть до конца сезона.Чилиец роскошно дебютировал за москвичей и мгновенно очаровал фанатов, но блестящей карьеры в России у полузащитника не получилось. Сверкал Марко только отрезками: например, положил роскошный в ворота «Севильи» в 1/8 Лиги чемпионов.Выздоравливать в течение нескольких месяцев, а потом выйти на поле и сломаться в первом же единоборстве – это про Гонзалеса. Причём повреждения были редкие и максимально неприятные. Однажды игроку чуть было не пришлось ампутировать ногу. Как-то на тренировке Марко получил удар, из-за которого произошло кровоизлияние в мышцу бедра. После травмы начались воспалительные процессы в четырехглавой мышце бедра, вызванные синдромом длительного сдавливания. Пришлось делать экстренную операцию.Роман Гуськов уже настолько подробно разбирал, как часто и отчего лечился хавбек красно-белых, что добавить здесь просто нечего.Забавно, но за несколько лет лазарета в «Спартаке» и вечных неоправданных авансов Джано успел стать самым бывалым в Народной команде (Кононов называл его молодым ветераном) и в начале этого сезона даже раздавал советы молодым игрокам, в глазах которых «не видел огня».Вот уже около месяца на подходе очередное возвращение Алана в строй, но прежних восторгов сей факт почти ни у кого не вызывает. Гончаренко рассказывал, что Дзагоев изменил к себе отношение, но вряд ли у него получится переиначить свой организм, не позволяющий Алану уже несколько сезонов показывать свой прежний уровень.Возьмём хотя бы прошедший год. Чемпионат мира Алан пропустил почти полностью, получив травму в игру против Саудовской Аравии. Вернулся к четвертьфиналу, но вылетел уже в следующей игре за Суперкубок (уже в клубе). Осенью было повреждение в игре с «Динамо», Дзагоев вернулся к зимним сборам – и порвал «кресты» в товарищеской встрече.Алана бесконечно жаль. Но местами возникает ощущение, что ему уже чуть ли не лучше закончить с футболом.За последние годы вечно больных среди «армейцев» встречалось больше всего. И это не вспоминая Расмуса Эльма, который был вынужден закончить профессиональную карьеру из-за болезни желудка.Как и в случае с Гонзалесом, тут были и моментальные уходы на больничные после предыдущего восстановления, экзотические диагнозы и долгие месяцы простоя. В конце концов мастер дальних ударов разорвал с клубом контракт по обоюдному согласию.Вы наверняка помните не такой уж и старый мем «Куда дели Виктора Файзулина?». Полузащитник был одним из лидеров сборной Капелло, железным игроком основы в Петербурге, но зимой сезона 2014/2015 футболист перестал регулярно выходить на поле. Ещё какое-то время он мелькал на заменах (упоминали, что у него проблемы с коленом), а затем пропал совсем.То есть его не видели не только на футбольном поле, но и за его пределами – на трибунах, в тех же роликах клуба. Говорили, что он сильно переживает из-за артроза, который не позволял ему заниматься футболом.В футбол Файзулин так и не вернулся. И на связь с публикой почти не выходил.И снова ЦСКА. Центральный защитник переехал в Москву, когда ещё в самом соку были Игнашевич и братья Березуцкие. Поначалу из серьёзных травм у него были только «кресты» в 2011-м, но с начала 2018-го Васин стал вылетать регулярно.Футболист пропустил весь прошлый год после ещё одних «крестов», полученных в игре с «Црвеной» в Лиге Европы. Причём самые неприятные проблемы в итоге возникли не с травмированным коленом, а со здоровым, с которого брали связку (да, есть такая процедура) для больного. Так футболист пропустил Чемпионат мира, на который должен был ехать основным защитником.В мае вновь было небольшое повреждение, но к предсезонке Васин вернулся. Правда, игрок существенно сбавил в качестве: лучшей для этого иллюстрацией подойдёт матч с «Крыльями». В игре с «Локомотивом» Васин покинул поле, но, как сообщали, избежал серьёзной травмы.А потом стало известно, что Виктор снова прооперирован. Сроки восстановления обозначили широко – неопределённый срок.Футболистов с искалеченной карьерой, увы, предостаточно. Упомянуть всех из них невозможно. Так что добавляйте в комментарии свой самый обидный вариант - и объясняйте почему.