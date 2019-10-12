Клуб СКА из Ростова-на-Дону, который курирует рэпер Баста, в начале следующей недели подпишет большой финансовый контракт с госкорпорацией "Ростех", сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи.
По данным источника, Баста получит в клубе официальный статус (речь идет о должности президента или генерального директора) и будет полноценно руководить проектом.
После 12 матчей СКА в таблице группы "Юг" первенства ПФЛ располагается на 7-й строчке, отставая от лидирующего "Волгаря" на 14 очков.
СКА подпишет спонсорский контракт с "Ростех", Баста станет руководителем клуба
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