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Канчельскис: тренерам нужно просматривать новых кандидатов в сборную России, привлекать молодых

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Кипра.

"Шансы всегда есть, против каждой команды. В первую очередь зависит от того, какой состав будет и какой настрой. Думаю, что сегодня есть все шансы обыграть Кипр, но игра будет непростая, многие команды сейчас научились играть в футбол. Тем более Кипр наверняка больше будет обороняться. Для них занять третье место будет почетно, поэтому для Кипра и ничейный результат станет очень хорошим. У Сборной России задача выйти из группы, поэтому посмотрим сегодня, как ребята будут играть, каким составом, какие футболисты. Все-таки должны побеждать.

Идем хорошо, но задача изначально была выйти на чемпионат Европы, и на 99% мы уже выполнили эту задачу, теперь надо готовиться, просматривать новых кандидатов в сборную. Необходимо смотреть на подбор игроков, делать изменения в составе, привлекать молодых футболистов. Смотреть на них, смогут ли они помочь сборной в будущем, это задача нашего тренерского штаба на данный момент", - цитирует Канчельскиса Sport24.


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Теги: Канчельскис Сборная России
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