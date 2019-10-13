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"Торпедо" еще не приняло решение по поводу участия в РПЛ

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.

"Решение по Премьер-Лиге будем принимать не сейчас. "Торпедо" — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-Лиги будем принимать в конце сезона.

Мотивация игроков? Они финансово мотивированы. Чем выше займут место, тем больше получат. У нас премиальные и за отдельные матчи, и за итоговый результат. Мне кажется, это разумно.

"Торпедо" достойно быть в элите, но сначала клуб должен пройти целый путь. И свой стадион здесь — одно из звеньев, наряду с воспитанием молодежи. Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем. Это не спринт и даже не марафон — это триатлон!" — сказал Авдеев в интервью "Чемпионату".


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Теги: Торпедо ФНЛ Авдеев
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