Маммана перенес успешную операцию в Испании

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в одной из испанских клиник.Итоговое заключение и срок реабилитации футболиста будут определены в ближайшие дни.Напомним, аргентинец получил повреждение 6 октября в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1). Игрок покинул поле уже на 14-й минуте. Ранее сообщалось, что у защитника подозрение на частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.В этом сезоне Маммана провел за петербуржцев всего три матча — два в Премьер-лиге и один — в кубке России (в общей сложности 122 минуты). Весной 2018 года футболист уже перенес разрыв "крестов" на том же колене, пропустив более пяти месяцев.