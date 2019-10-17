Защитник "Краснодара" Скопинцев женился

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев заключил брак со своей избранницей Елизаветой.

Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни ? и твёрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! ??



Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! ? Желаем новоиспеченной семье большущего счастья! ? pic.twitter.com/a4HGsI2gMf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 17, 2019

"Твердое "нет!" сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни, и твердое "да!" услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспеченной семье большущего счастья", — гласит заявление пресс-службы "быков".22-летний Скопинцев в этом сезоне провел 3 матча за "Краснодар" в РПЛ, забив 1 гол.