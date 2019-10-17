Тренер "Рубина" Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" в 13-м туре чемпионата России.
Эта встреча станет дебютной для Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".
"Понятно, что мы не знаем, как будет играть "Спартак", только есть информация, как играл "Шальке".
Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по "Спартаку" — я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют. Но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут", — цитирует Шаронова KazanFirst.
Шаронов: не знаем, как будет играть "Спартак" Тедеско
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