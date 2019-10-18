Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов считает, что ростовская команда в этом сезоне сможет побороться за самые высокие места.
"Уверен, что "Ростова" хватит до конца сезона. Если зимой команду не покинут лидеры, проблем возникнуть не должно, ведь "Ростов" уже создал себе приличный отрыв. А ментально команда давно готова к борьбе за чемпионство. Давайте не забывать, что всего три года назад она занимала второе место в РПЛ и играла в Лиге чемпионов.
Да, футболистов из того состава в "Ростове" практически не осталось, но главное — клуб получил неоценимый опыт. А сейчас состав у Карпина ничуть не хуже. И город жаждет повторения, возвращения на европейскую арену», — цитирует Шикунова "RT на русском".
Шикунов: ментально "Ростов" давно готов к борьбе за чемпионство
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