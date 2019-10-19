Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян выразил надежду, что серия поражения красно-белых прервется в 13-м туре.
"У меня уже не ожидание, а желание, и оно одно — чтобы серия закончилась. Я уже 73 год в футболе. И я не помню, чтобы в середине сезона команда обновляли на 60 процентов. Тем более поменяв основных игроков. У команды же должно быть время сыграться. Что делать? Это знает Федун, не мы. Наше мнение никто не спрашивает.
Верю ли я в Тедеско? Как я могу в него верить, если я его не знаю? Я не знаком с ним. Также, как и не знаю некоторых игроков, которые сегодня выйдут в стартовом составе", - цитирует Симоняна Sport24.ru.
Симонян: у меня не ожидание, а желание, и оно одно - чтобы серия "Спартака" закончилась
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