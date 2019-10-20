Федотов - о своем удалении: может, это какая-то личная неприязнь?

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч премьер" после матча с "Крыльями Советов" (0:1) прокомментировал свое удаление.



Встречу обслуживал Василий Казарцев.



"Вопросик надо тоже задать про удаление. Меня схватили за грудки, и я получил желтую карточку. Может, это какая-то личная неприязнь? В прошлый раз удалил пол тренерского штаба, в этом матче все повторяется. Что происходит? Кому такой футбол нужен?", - сказал Федотов.